台泥2024營收突破1500億元創新高 亞泥年減4.85%

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（中央社記者何秀玲台北10日電）台泥今天公布2024年營收新台幣1549.09億元，年增42.62%，創下民營化70年以來歷年新高紀錄；亞泥2024年營收為762.89億元，年減4.85%，主要因亞泥中國生產的量和價格下跌所致。

台泥2024年營收中，大陸營收比重已降至22%，兩岸以外營收攀升至40%。

台泥向中央社記者表示，過去7年低碳轉型與國際化，已為台泥具體長出一塊新營收，彌補台泥面對大陸水泥營收衰退狀況下，還能持續獲利。

台泥表示，即便2024年台泥在台灣東部的重要生產據點，包括水泥廠、電廠、工業港遭遇強震和颱風衝擊，損失慘重，衝擊營運，台泥仍能在2024年前3季營收提前突破千億元，2024年營收則突破1500億元大關。

台泥2024年12月營收165.43億元，年增73.88%，受惠於亞歐低碳水泥及電力收入。去年3月併入台泥的土耳其OYAK和葡萄牙Cimpor，截至2024年12月止，已為台泥貢獻約546億元營收，占台泥營收35.24%；台泥旗下和平電廠12月運轉正常，營收較去年同期因設備全月檢修成長。

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亞泥向中央社記者表示，2024年營收減少，主要因亞泥中國價格和量都下跌；不過若單看台灣市場，則有個位數成長，除了亞東預拌持續穩步增長之外，子公司投資股市獲利佳，而嘉惠電力第2期發電量增加，以及遠龍不銹鋼銷量成長，都成為2024年營收動能之一。

亞泥2024年12月營收70.85億元，年增12.22%。展望2025年，亞泥表示，亞泥中國有機會回穩，不過因政經環境多變，整體環境還需觀察。（編輯：張均懋）1140110