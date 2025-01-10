加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
2024台灣新生兒連9年下降 罕見龍年出生數低於虎年
首頁 / 證券

台泥2024營收突破1500億元創新高 亞泥年減4.85%

2025/1/10 19:43
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北10日電）台泥今天公布2024年營收新台幣1549.09億元，年增42.62%，創下民營化70年以來歷年新高紀錄；亞泥2024年營收為762.89億元，年減4.85%，主要因亞泥中國生產的量和價格下跌所致。

台泥2024年營收中，大陸營收比重已降至22%，兩岸以外營收攀升至40%。

台泥向中央社記者表示，過去7年低碳轉型與國際化，已為台泥具體長出一塊新營收，彌補台泥面對大陸水泥營收衰退狀況下，還能持續獲利。

台泥表示，即便2024年台泥在台灣東部的重要生產據點，包括水泥廠、電廠、工業港遭遇強震和颱風衝擊，損失慘重，衝擊營運，台泥仍能在2024年前3季營收提前突破千億元，2024年營收則突破1500億元大關。

台泥2024年12月營收165.43億元，年增73.88%，受惠於亞歐低碳水泥及電力收入。去年3月併入台泥的土耳其OYAK和葡萄牙Cimpor，截至2024年12月止，已為台泥貢獻約546億元營收，占台泥營收35.24%；台泥旗下和平電廠12月運轉正常，營收較去年同期因設備全月檢修成長。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

亞泥向中央社記者表示，2024年營收減少，主要因亞泥中國價格和量都下跌；不過若單看台灣市場，則有個位數成長，除了亞東預拌持續穩步增長之外，子公司投資股市獲利佳，而嘉惠電力第2期發電量增加，以及遠龍不銹鋼銷量成長，都成為2024年營收動能之一。

亞泥2024年12月營收70.85億元，年增12.22%。展望2025年，亞泥表示，亞泥中國有機會回穩，不過因政經環境多變，整體環境還需觀察。（編輯：張均懋）1140110

#中國
#台泥
#亞泥
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：