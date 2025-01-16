2月電子期金融期齊漲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北16日電）台北股市今天上漲510.53點，收23025.10點。2月電子期收1284.20點，上漲36.85點，正價差0.57點；2月金融期收2115.60點，上漲15點，正價差2.68點。

2月電子期以1284.20點作收，上漲36.85點，成交934口。3月電子期以1288點作收，上漲37.95點，成交5口。

電子現貨以1283.63點作收，上漲35.53點；2月電子期貨與現貨相較，正價差0.57點。

透過 Google News 追蹤中央社

2月金融期以2115.60點作收，上漲15點，成交502口。3月金融期以2123.80點作收，上漲23.20點，成交4口。

金融現貨以2112.92點作收，上漲16.65點；2月金融期貨與現貨相較，正價差2.68點。實際收盤價以期交所公告為準。1140116