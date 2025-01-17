2月電子期漲 金融期跌
2025/1/17 13:56
（中央社台北17日電）台北股市今天上漲122.98點，收23148.08點。2月電子期收1294.75點，上漲9.30點，正價差2.4點；2月金融期收2110.80點，下跌5點，正價差5.57點。
2月電子期以1294.75點作收，上漲9.30點，成交938口。3月電子期以1290.15點作收，上漲2.15點，成交3口。
電子現貨以1292.35點作收，上漲8.72點；2月電子期貨與現貨相較，正價差2.4點。
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2月金融期以2110.80點作收，下跌5點，成交295口。
金融現貨以2105.23點作收，下跌7.69點；2月金融期貨與現貨相較，正價差5.57點。實際收盤價以期交所公告為準。1140117
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