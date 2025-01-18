家登：晶圓和先進封裝載具驅動營收 2025年展望樂觀

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（中央社記者張建中台北18日電）傳載方案商家登董事長邱銘乾今天表示，2025年營運展望樂觀，營收可望成長2位數水準，前開式晶圓傳送盒（FOUP）和先進封裝大型載具是主要動能。

家登今天舉辦尾牙活動，邱銘乾會前受訪說，家登以光罩載具產品為大宗，比重約55%至60%，晶圓載具產品約占35%至40%。光罩載具中，極紫外光（EUV）和傳統製程產品比重各占一半。

展望今年，邱銘乾預期，今年可望延續成長趨勢，營收將可成長2位數水準。在中國、台灣和韓國市場需求強勁帶動下，FOUP產品今年將高度成長，成為家登今年營運成長最大動能。此外，先進封裝大型載具也是家登成長動力。

邱銘乾表示，家登航太產品已通過美國飛安管理局認證，且通過認證型號不斷增多，將擴及飛機機身動態控制、引擎液壓燃油傳輸管及塑膠射出等領域，預期未來業績可望逐年倍數增長，將為家登注入長期成長動能。

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至於美國擴大對中國出口管制，邱銘乾說，觀察美國對手持續銷售中國市場，預期家登營運應不受禁令影響，而家登將會以中國生產基地供應中國市場需求。

至於是否赴美國設廠，邱銘乾表示，根據家登在美國設置倉辦的經驗，速度太慢且考量當地文化和法規問題，以及成本、效益，家登不打算去美國設廠。（編輯：林克倫）1140118