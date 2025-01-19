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川普20日就職 法人：台股關注政策動向

2025/1/19 13:03
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（中央社記者鍾榮峰台北19日電）川普將於20日就任，美股收漲，台股17日在台積電拉尾盤下，終場上漲近123點收23148點，站穩所有均線，外資在台指期淨空單減至3.18萬口。法人指出，本週關注川普上任後政策動向，22日台股農曆龍年封關，春節聚焦美股財報週及美國FOMC會議。

美國總統當選人川普將於20日上任，美股17日收高，其中道瓊工業指數終場上漲334.70點，或0.78%，收在43487.83點，標準普爾500指數上漲59.32點，或1.00%，收在5996.66點。

科技股為主的那斯達克指數上漲291.91點，或1.51%，收在19630.20點，費城半導體指數上漲146.777點，或2.84%，收在5309.738點。

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）漲3.1%收137.71美元，台積電美國存託憑證（ADR）跌1.53%收211.5美元。

台股17日上下震盪超過300點，台積電擺尾，終場助攻加權指數收在23148.08點，上漲122.98點，站穩所有均線，成交值新台幣3203.17億元。三大法人合計買超110.04億元，其中外資及陸資買超132.11億元，外資連2日買超，投信連2賣。

在台指期淨部位，三大法人17日淨空單減少3669口至8468口，其中外資淨空單減少4348口至3萬1863口。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，20日川普將就任美國總統，包括移民、關稅等政策動向牽動市場情緒，此外22日台股農曆龍年封關，市場將聚焦春節期間包括川普政策、美股財報週、美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會議等重要事件。

展望台股後市，廖炳焜預期，儘管蛇年台股有國內外因素影響，走勢震盪，不過企業獲利成長可期，人工智慧（AI）趨勢方興未艾，有助蛇年紅盤行情。

永豐投顧分析，近期美元指數攀高，美元強勢，資金回流美元資產，美股受減稅影響，企業獲利提升，美股可能維持強勢，長期來看不利非美市場，留意美股和台股未來表現。

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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳18日中午宴請供應鏈夥伴，台積電董事長暨總裁魏哲家應邀出席，黃仁勳表示，輝達和台積電正在共同創造新的市場及機會，例如機器人、自動駕駛車等。

黃仁勳宴請座上賓之一、和碩董事長童子賢指出，台灣現在是站在AI產業中央的位置，從台積電、鴻海、廣達、緯創及和碩的合作，半導體、系統、封裝等產業，黃仁勳率領的輝達目前發展AI，「最重要的合作對象就是台灣」。（編輯：林淑媛）1140119

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