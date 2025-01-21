2月電子期跌 金融期漲
2025/1/21 13:56
（中央社台北21日電）台北股市今天上漲33.19點，收23300.01點。2月電子期收1306.20點，下跌2.45點，正價差3.58點；2月金融期收2127.20點，上漲21.40點，正價差11.09點。
2月電子期以1306.20點作收，下跌2.45點，成交488口。
電子現貨以1302.62點作收，上漲0.37點；2月電子期貨與現貨相較，正價差3.58點。
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2月金融期以2127.20點作收，上漲21.40點，成交343口。3月金融期以2108點平盤作收，成交1口。
金融現貨以2116.11點作收，上漲20.19點；2月金融期貨與現貨相較，正價差11.09點。實際收盤價以期交所公告為準。1140121
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