中國內需市場不振 南僑2024年自結獲利年減3.09%

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（中央社記者何秀玲台北21日電）油脂大廠南僑今天公告2024年自結獲利為10.09億元，年減3.09%，每股純益為4.07元；南僑表示，台灣和泰國市場皆有成長，主要受到中國內需市場不振影響，目前已積極在做調價。

南僑12月自結獲利為1.08億元，年減44.64%，每股純益為0.44元；南僑表示，雖然因今年農曆過年時間落在1月，提前在12月出現拉貨效益，不過因大陸內需仍受到削價競爭影響，看好近期大陸祭出經濟刺激政策，希望2025年內需消費能因此受惠。

另外，南僑子公司皇家可口2024年11月26日登錄興櫃，旗下有杜老爺冰淇淋品牌和急凍熟麵等產品。皇家可口目前冰品占營收7至8成，急凍熟麵約占2至3成，下半年為消費旺季，營運樂觀。

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根據南僑2024年11月法說會提到，泰南僑受益於泰國新廠產能挹注，嬰兒米果、調理熟飯、調理粥等銷售在2024年第1季起，明顯成長，產能滿載，為公司2024年營運持續提供新的動能挹注。

泰南僑第二期新廠預計2025年第1季完工啟用，未來將生產嬰兒米果、烘焙產品等，提升產能和產品升級；泰國廠二期完工後，南僑集團將布局第三期投資擴廠計畫，持續擴大產能。（編輯：翟思嘉）1140121