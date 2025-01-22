2月電子期金融期齊漲
2025/1/22 14:03
（中央社台北22日電）台北股市今天上漲225.40點，收23525.41點。2月電子期收1328點，上漲22.50點，正價差11.22點；2月金融期收2135點，上漲9.20點，正價差8.67點。
2月電子期以1328點作收，上漲22.50點，成交471口。3月電子期以1330.20點作收，上漲23.50點，成交1口。
電子現貨以1316.78點作收，上漲14.16點；2月電子期貨與現貨相較，正價差11.22點。
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2月金融期以2135點作收，上漲9.20點，成交353口。
金融現貨以2126.33點作收，上漲10.22點；2月金融期貨與現貨相較，正價差8.67點。實際收盤價以期交所公告為準。1140122
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