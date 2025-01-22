市調：NAND Flash供應商啟動減產 有助穩定價格

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（中央社記者張建中新竹22日電）儲存型快閃記憶體（NAND Flash）市場持續面臨需求疲軟、供給過剩的壓力。市調機構集邦科技表示，供應商陸續啟動減產計畫，應有助於緩解供過於求壓力，穩定價格。

集邦科技今天發布新聞稿，說明NAND Flash最新市況。集邦科技指出，NAND Flash供應商透過降低2025年稼動率及延後製程升級等方式達成減產目的，應對需求萎縮、價格壓力及中國供應商積極擴張壓力。

集邦科技表示，美光（Micron）已決定減產，鎧俠（Kioxia）、SanDisk、三星（Samsung）和SK海力士（Hynix）也都計劃調整生產策略。

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集邦科技預期，NAND Flash供應商減產應有助於穩定價格，緩解供給過剩壓力；不過，價格若上揚，將導致下游終端廠商成本上升，進而影響消費意願。

展望長期發展，集邦科技表示，產業可能加速整合，競爭力不足的廠商恐面臨退出風險，業者應致力技術創新和產品差異化，以提升競爭優勢，開拓利基市場。（編輯：張良知）1140122