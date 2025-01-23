印度對鴻海徵才歧視調查有缺失 人權機構命重新調查

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（中央社新德里23日綜合外電報導）文件顯示，印度國家人權委員會糾正勞動部門官員，稱他們並未對蘋果（Apple）供應商鴻海印度廠疑涉徵才歧視的證據進行妥善調查，因此要求官員重新調查。

路透社去年6月25日發布的調查報導指出，鴻海位於坦米爾那都邦（Tamil Nadu）的印度主要iPhone組裝廠，系統性排除已婚女性應徵工作。隨後印度國家人權委員會（NHRC）要求聯邦和坦米爾那都邦政府就鴻海印度廠徵才做法展開調查。

路透社發現，鴻海在iPhone生產旺季放寬了這項禁令。

印度勞動官員去年7月訪視鴻海的坦米爾那都邦工廠，並且詢問工廠主管招聘做法，但未公開調查發現。

路透社根據印度資訊公開法（Right to Information Act）尋求紀錄後，在本月審視了印度國家人權委員會與這起調查有關的檔案文件，並且發現之前未報導過的細節。

印度國家人權委員會一份未註明日期的文件顯示，坦米爾那都邦勞動官員去年7月5日告訴該委員會，在這座工廠上班的3萬3360名女性中，有6.7%已婚，但未說明她們是否在生產線工作。

官員指出，這座工廠僱用的女性來自6個地區，「清楚顯示這家公司（鴻海）僱用大量女性…不存在任何歧視」。

印度聯邦調查員則告訴委員會，他們訪調這座工廠21名已婚女性，受訪者皆表示在薪資和升遷方面未受到歧視。

印度國家人權委員會隨後於去年11月告訴勞動官員，他們似乎並未詳細察看鴻海的招聘文件，也未處理徵才過程中歧視已婚女性的核心議題。文件細節指出，這些官員依賴在職員工的說詞，並以「例行/隨便的方式提交報告」。

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委員會並表示，「目前有一定數量的女員工，並未回答公司招聘時是否真的歧視已婚女性這個問題」，還說勞動官員「顯然在這方面三緘其口」，「本委員會毫不猶豫指出，當局未能辨別與理解這個核心議題。」

坦米爾那都邦和印度聯邦的勞動部門，並未回應路透社提出對印度國家人權委員會評估的置評請求。（譯者：洪啓原/核稿：陳政一）1140123