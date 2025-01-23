經部：跨部會盤點海域空間 3-3期將浮動風場納參考

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（中央社記者曾智怡台北23日電）經濟部設定2035年離岸風電設置目標達18.4GW，但面臨設置空間挑戰。經濟部次長連錦漳表示，行政院已指示經濟部與國防部、交通部、農業部等進行海域空間盤點，未來區塊開發3-3期也會將浮動風場納入考量。

國家氣候變遷對策委員會第3次委員會議今天登場，由6大部會總動員接續報告，經濟部報告能源部門轉型推動工作與目標，2035年光電、離岸風電設置目標分別為35GW、18.4GW。

總統府晚間舉行會後記者會，媒體詢問現在離岸風電區塊開發3-1、3-2期面臨阻力，對於未來開發海域有什麼規劃，以及目標量是否有無將浮動風場計入目標量。

經濟部次長連錦漳表示，2030年目標為10.9GW，將透過行政協助確保如期完成；2035目標部分，行政院副院長鄭麗君已指示國防部、交通部、農業部展開海域空間盤點；另成本高問題，也正在協助與台電、交通部溝通，費用可延期繳或分期繳交。

同時，經濟部正和財政部等單位共同討論，提升官股銀行參貸意願。

至於浮動風場規劃，連錦漳表示，若未來有3-3期，也會將浮動風場納入考量。

根據經濟部簡報，2035年目標為18.4GW，需解決設置空間、設置成本增加、案場融資問題，目前正進行跨部會海域空間盤點，估2031到2035年尚需1075平方公里空間；另有規費減免、本土銀行參貸款等強化措施推動中。

能源配比方面，經濟部設定2035年再生能源估擴大至36%、燃氣54%、燃煤降至9%。

針對燃氣占比將在2035年達到54%，以及環團脫煤主張未被接受，連錦漳表示，燃氣發電占比目標是根據天然氣接收站等基礎設施興建進度計算而出，同時燃煤比例慢慢下降，將由再生能源補足；再生能源目標量也是依據包含離岸風電併網時間，及仍有多少空間可興建風機等數字依據算出，相信可行性高。

環境部長彭啓明表示，環團曾提過，即便是燃煤發電，但若為超超臨界機組又有碳捕捉，排碳係數可較燃氣低，是否有使用機會，「是蠻有趣觀點」。

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媒體追問何時停止燒煤，連錦漳表示，目前部分燃煤機組為新建，碳排量確實接近燃氣，是否繼續使用牽涉投資，逢台電補助也被刪減，如何進行資源最有效利用，並讓產業能使用低碳電力，會審慎評估。

至於未來是否會再把核電納入討論，連錦漳說，現在能源配比是依照現有法令估算，並未將核能納入考量。（編輯：張均懋）1140123