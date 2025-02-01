GB200導入液冷技術 散熱廠年後營運蓄勢待發

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（中央社記者曾仁凱台北1日電）輝達（NVIDIA）GB200伺服器2024年底推出後，預計農曆年後出貨將開始逐漸放量，由於GB200導入新的液冷散熱技術，帶動相關需求爆增，國內雙鴻、奇鋐等散熱廠今年業績將跟著升空。

雙鴻董事長林育申先前預告，人工智慧（AI）市場需求強勁，尤其新的AI伺服器功率愈來愈大，散熱需求愈來愈高，氣冷已經不夠，新的GB200開始導入液冷散熱技術，看好雙鴻2025年營運成長幅度。

林育申說，大型的雲端服務供應商（CSP）客戶，新AI伺服器已全面改採液冷散熱，需求相當強勁。雙鴻包括水冷板（Cold Plate）、分歧管（Manifold）等液冷關鍵零件，都已入列輝達推薦名單，並獲客戶採用，今年相關產能將大擴張，以因應市場需求成長。

法人表示，GB200伺服器從2024年底開始小量出貨，但由於GB200伺服器許多零件規格都是跳級直升，一開始供應鏈需要時間磨合，預計農曆年後相關出貨會開始真正爆發。

林育申樂觀表示，雙鴻今年營收將垂直升空，預估2025年伺服器營收將比2024年倍增，整體營收也可望成長50%以上。

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另一散熱大廠奇鋐同樣看好液冷趨勢對於業績的驅動力，奇鋐事業處總經理黃崇偉表示，奇鋐2024年出貨仍以氣冷散熱方案3D VC產品為主，2025年重點則會放在液冷散熱方案。

奇鋐的水冷板和分歧管等液冷產品，都已拿到輝達認證通過，今年液冷產品滲透率可望逐漸提高。因應強勁需求，奇鋐財務長陳易成表示，奇鋐包括大陸廠和越南廠都有擴廠計畫，預估2025年資本支出將超過50億元，將較2024年的30億至35億元大幅增加。（編輯：張良知）1140201