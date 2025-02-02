人形機器人活靈活現 台廠2025年搶占先機

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（中央社記者鍾榮峰台北2日電）生成式人工智慧（Gen-AI）技術大幅躍進，讓人形機器人動作更加靈活，今年量產可期，包括黃仁勳、馬斯克、魏哲家等科技產業領袖點名看好；台灣指標大廠華碩、鴻海、和碩、台達電、大立光、上銀等，也紛紛加速布局人形機器人版圖。

人工智慧晶片大廠輝達（NVIDIA）、電動車大廠特斯拉（Tesla）及Open AI等，積極搶進開發人形機器人，帶動相關話題熱夯。

輝達執行長黃仁勳看好未來2到3年，人形機器人技術將有明顯突破；他指出，未來實體人工智慧（AI）將是以機器人呈現。輝達更宣示，實體AI和機器人的ChatGPT時刻即將到來。

台積電董事長魏哲家點名，多功能機器人是未來發展共識。特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）預言，世界到2040年至少會有100億台人形機器人，屆時數量可能超過人類人口。

市場預期，今年將是人形機器人量產元年。研究機構TrendForce評估，今年機器人大廠逐步實現量產，預估2027年全球人形機器人市場產值有機會超越20億美元，2024年至2027年間市場規模年複合成長率將達154%。

歐、美、日大廠積極搶攻人形機器人，除了輝達Project GR00T、特斯拉Optimus外，Open AI也與AI機器人新創公司Figure合作，開發OpenAI大模型為基礎的機器人，Open AI也轉投資挪威1X Technologies開發EVE人形機器人。

美國電商龍頭亞馬遜（Amazon）轉投資機器人新創公司Agility Robotics，設計開發廠區用Digit人形機器人，市場預期今年上市。此外，美國波士頓動力（Boston Dynamics）持續開發人形機器人Atlas，日本本田（Honda）、英國Engineered Art等也長期布局人形機器人。

台灣指標性科技大廠積極搶進人形機器人領域，華碩董事長施崇棠指出，內部已如火如荼進行人形機器人計畫，朝多代理（multiple agent）方向發展；和碩共同執行長鄭光志表示，和碩布局人形機器人已成立專門團隊研究，除了人工智慧和軟體控制外，也會投資自動馬達。

鴻海董事長劉揚偉透露，鴻海正與輝達合作，採用輝達最新軟體技術和硬體平台，在高雄布局服務型人形機器人。此外，台達電透過子公司入股德國機器人新創公司NEURA Robotics GmbH，布局人形機器人。

此外，台灣供應鏈在人形機器人重要零組件扮演關鍵角色。例如攸關上手臂、下手臂、腕部、大腿、小腿等活動的行星式滾珠螺桿，包括優士特精密（U-SCREWS）等已占有先機，上銀、全球傳動等積極研發。

在人形機器人關節驅動模組扮演重要角色的減速機，包括台灣精銳、利茗機械、盟立、上銀、和大、宇隆等，積極搶攻相關市場。

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被譽為「機器人之眼」的光學鏡頭，更是機器視覺技術的核心，包括大立光、亞光、華晶科、佳能等，都有能力承接「機器人之眼」訂單；機器人3D視覺技術供應商所羅門，更被市場認為是人形機器人3D視覺技術的關鍵供應商。

不過在手部關節功能活動靈巧的關鍵元件高精度空心杯馬達，主要由歐、美、日大廠主導，台廠仍正急起直追。（編輯：張良知、林家嫻）1140202