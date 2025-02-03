蛇年新春勉勵 國泰金蔡宏圖：保險新制拚順利接軌

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（中央社記者羅元駿台北3日電）國泰金董事長蔡宏圖今天表示，2025年為國內保險業接軌國際會計準則及新一代清償能力制度平行測試的一年，國泰人壽已努力提升營運動能拚順利接軌。隨著全世界挑戰不斷，更要積極提升永續發展的韌性。

國泰金今天發布蔡宏圖新春勉勵與期許新聞稿，蔡宏圖祝集團人員新春如意，並感謝員工努力打拚，2024年交出亮眼成績單。

蔡宏圖指出，過去1年全世界經歷包含地緣政治衝突、國與國經濟成長更不均衡、產業強弱差異更大、資本市場的高利率和央行的降息速度與幅度、人工智慧（AI）的快速發展更激化差異，導致未來發展的不確定性更高。面對這些挑戰與不確定性也讓全球各界都在積極提升永續發展的韌性。

蔡宏圖說，今年1月美國加州洛杉磯地區歷經史上最嚴重的野火，警醒極端氣候與環境永續需要更全面性的因應對策，重大損失也凸顯保險的重要。

蔡宏圖進一步指出，保險業如何引入更高效的工具與方法協助民眾損害防阻，強化保險業自我的能量縱深，善用核心能力保障民眾的損失，是危機、也是強化自我能力的契機。

國內保險業將於2026年正式接軌國際財務報導準則第17號公報（IFRS 17）及台版保險業新一代清償能力制度（TW-ICS），壽險業面臨強化資本挑戰，而2025年為保險業者2制度平行測試的一年。

蔡宏圖表示，因為新舊制度要求差異大，對保險業是很大的挑戰，並感謝主管機關訂下4階段在地化措施，引導業者順利接軌。國壽為接軌新制，在資產負債管理、組織調整、商品結構等做了很多努力提升營運動能以順利接軌。

蔡宏圖也指出，台灣正式邁入超高齡社會，從健康醫療體系到企業人才資源，都需要調適與因應；AI與新科技快速改變產業樣貌與人類生活方式，衍生新的風險與機會，懂得善用AI與新科技的個人與企業，未來發展機會更多更好。

談及金融業的數位轉型，蔡宏圖表示，從行動支付到數位貨幣，從區塊鏈技術到AI的發展，科技提升金融服務的效率，也改變與客戶互動的方式，客戶一支手機幾乎就可以完成大多數的金融交易。

蔡宏圖進一步表示，數位資產與實體金融的互動與融合也在新創場景不斷創新迭代發展，AI的應用不只讓金融業能更精準地滿足客戶需求，也能大幅改善內部作業流程，提升法遵和風險管理的效率。

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展望2025年，蔡宏圖說，全球政經秩序可能會面臨打破再重建的新開始，歷史上大變動之後到新秩序形成的過程，也是資源乾坤大挪移的時刻，有挑戰也有新機會，能否洞徹改變的方向與提前布局至關重大，希望做好準備來掌握這大好機會。

蔡宏圖強調，近幾年大環境改變與AI快速發展，讓台灣的半導體產業在國際上動見觀瞻，吸引全球科技業紛紛來台灣設點，為過去台灣所沒有的機會，應善加利用這機會讓金融業更加成長茁壯。（編輯：楊凱翔）1140203