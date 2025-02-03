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2月電子期金融期齊跌

2025/2/3 13:56
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（中央社台北3日電）台北股市今天下跌830.70點，收22694.71點。2月電子期收1248.10點，下跌79.60點，逆價差6.66點；2月金融期收2124.20點，下跌10.80點，正價差1.26點。

2月電子期以1248.10點作收，下跌79.60點，成交1005口。3月電子期以1259.95點作收，下跌68.35點，成交1口。

電子現貨以1254.76點作收，下跌62.02點；2月電子期貨與現貨相較，逆價差6.66點。

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2月金融期以2124.20點作收，下跌10.80點，成交439口。3月金融期以2128點作收，下跌9.80點，成交7口。

金融現貨以2122.94點作收，下跌3.39點；2月金融期貨與現貨相較，正價差1.26點。實際收盤價以期交所公告為準。1140203

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