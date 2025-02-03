集保：股務事務e櫃台將上線 視訊股東會逾百企業使用

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北3日電）為推升股東會效率並接軌國際。台灣集中保管結算所今天表示，2024年視訊股東會（eMeeting）使用的公司達109家，連續2年吸引外資股東參與，2025年eMeeting產製投票報表時間將縮短40%。

除視訊股東會之外，集保說明，2024年電子投票（eVoting）投票率穩定維持在60%以上，外資使用率更高達98%，2025年將持續優化電子投票的雙語介面和股東會議案標準化。

另外，2024年集保股務事務電子通知（eNotice）服務已超過1200家公司簽約使用，2025年使用者可望突破百萬，並規劃納入公開收購電子通知。

為提升股東e服務數位化機制，集保結算所「股東e服務」繼電子投票（eVoting）、股東會視訊會議（eMeeting）、股務事務電子通知（eNotice）等多元服務後，再規劃建置「股務事務e櫃台」（eCounter），股務4e生態系成型，提升股東數位體驗。

集保指出，將於2025年上線的eCounter，提供股東採數位簽章方式，申辦線上開戶及基本資料變更等服務，大幅減少臨櫃作業與交通往返，實踐ESG（環境保護、社會責任、公司治理）永續發展理念。

集保結算所董事長林丙輝表示，2024年金融市場展現強勁的動能，獲利為史上最高，2025年將以支持金管會亞洲資產管理中心發展，建構金融數位創新服務機制，提升股東e服務數位化機制等面向，協助延續市場繁榮盛景。

主計總處日前公布台灣2024年經濟成長率概估為4.3%，台灣股票市場價量齊揚，2024年金融三業盈餘破新台幣1兆元，其中證券業淨利達1016億元，大幅成長48%，顯示整體市場交易活絡。

林丙輝指出，2025年將以數位發展與資安強化，優化核心業務，支持金管會亞洲資產管理中心發展，將透過基金市場資訊流與金流的標準化及自動化交割制度，提高整體基金市場款項收付效率。另為協助金管會推動市場發展，2025年將擴大基金審查及增加投信業務查核服務。

此外，規劃台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）的基金申報及投資人查詢機制，未來投資人通過身分認證後，就可透過集保e手掌握App或TISA網頁，查詢個人的TISA級別基金交易紀錄及餘額等資訊。

集保結算所將建置私募商品投資平台，提供私募基金發行登錄、資訊揭露、交易傳輸及款項交割等全方位服務，以達成亞洲資產管理中心「留財、引資」政策目標。

建構金融數位創新服務機制部分，集保為提升對證券商數位帳簿劃撥作業平台，將完成常用交易全面轉換，持續優化相關作業及及核帳程序。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

同時，集保配合電子簽章法修正，擴增領回、設質等自動化直通服務（STP）功能。配合金融科技發展路徑圖2.0，研議第2階段開放證券的可行性，並於集保e手掌握App增加期貨資產等相關作業，同時推動與銀行合作，辦理開放銀行3.0交易面業務。

集保將持續參與金管會現實世界資產（RWA）代幣化小組與央行數位貨幣（CBDC）區塊鏈POC案，協助數位資產與金融資產間金流等虛實連結運作。（編輯：楊凱翔）1140203