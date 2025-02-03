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史上最慘紅盤 外資賣超743億元狠砍AI股

2025/2/3 17:32（2/3 17:46 更新）
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在中國AI公司DeepSeek與川普關稅戰雙重利空夾擊下，台股蛇年開市補跌，3日一度重挫逾千點，最低達到22502.2點，失守半年線約22604點。中央社記者翁睿坤攝 114年2月3日
在中國AI公司DeepSeek與川普關稅戰雙重利空夾擊下，台股蛇年開市補跌，3日一度重挫逾千點，最低達到22502.2點，失守半年線約22604點。中央社記者翁睿坤攝 114年2月3日
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（中央社記者吳家豪台北3日電）台股今天蛇年開紅盤，受到中國AI公司DeepSeek及川普關稅戰影響，終場收在22694.71點，重挫830.7點，創農曆年紅盤日最大跌點。外資賣超新台幣743.96億元，為史上第8大賣超金額，大砍人工智慧（AI）類股，以鴻海賣超9.56萬張最多。

今天自營商賣超203.98億元，投信買超97.36億元，外資及陸資賣超743.96億元，三大法人合計賣超850.58億元。

華南投顧董事長儲祥生對中央社記者表示，台灣整個電子業與AI伺服器有非常密切關係，去年AI伺服器相關個股表現比較強勢，至於DeepSeek的模型是否可以用低成本做到與高規格硬體一樣好的效果，還有待時間驗證。如果市場對AI硬體的需求續強、輝達（NVIDIA）股價回升，台股才有機會反彈。

針對美國總統川普下令4日起將對加拿大、墨西哥、中國加徵關稅，儲祥生認為，首當其衝的是在墨西哥設廠的代工廠，例如緯穎、廣達、鴻海等，受影響相對較大，而且關稅戰一旦開打，沒有人是贏家，只會互相傷害。

儲祥生坦言，DeepSeek和關稅戰都是蠻大的利空，先前外界看好伺服器硬體需求會延續很長時間，幾乎沒有天敵，現在卻發生一些令人擔心的事情，對於高本益比的股票多少會有些影響。

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觀察外資賣超排行榜，鴻海遭外資狂賣9.56萬張，高居榜首；台積電以3.02萬張居次，緯創賣超2.49萬張排名第3。其他上榜個股依序為力積電、元大台灣50、廣達、欣興、群創、中信金、長榮航。

投信今天買超97.36億元，布局金融股避險，前10大買超個股依序為中信金、永豐金、聯電、元大金、第一金、大成鋼、兆豐金、台泥、台積電、微星。（編輯：張若瑤）1140203

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