2月電子期漲 金融期跌
2025/2/4 14:07
（中央社台北4日電）台北股市今天上漲99.25點，收22793.96點。2月電子期收1267.35點，上漲19.05點，正價差0.25點；2月金融期收2113.20點，下跌10點，正價差4.47點。
2月電子期以1267.35點作收，上漲19.05點，成交721口。
電子現貨以1267.10點作收，上漲12.34點；2月電子期貨與現貨相較，正價差0.25點。
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2月金融期以2113.20點作收，下跌10點，成交467口。3月金融期以2116點作收，下跌12點，成交6口。
金融現貨以2108.73點作收，下跌14.21點；2月金融期貨與現貨相較，正價差4.47點。實際收盤價以期交所公告為準。1140204
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