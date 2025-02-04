三大法人聯手賣超206億元 外資買台積電砍鴻海

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（中央社記者曾仁凱台北4日電）美國總統川普暫緩對加拿大、墨西哥輸美商品課徵關稅，台股鬆口氣，集中市場指數今天終場上漲99.25點，收在22793.96點，加計盤後交易成交值新台幣4095.97億元。根據證交所統計，今天三大法人全站在賣方，合計賣超206.09億元。

觀察三大法人籌碼動向，外資及陸資（不含外資自營商）賣超151.93億元，本土投信和自營商也分別減碼15.15億元和39億元。

個股方面，外資今天賣超前3名包括鴻海2萬9724張，凱基金2萬1009張，和新光金1萬9213張。

外資今天買超前3名則為元大航太防衛科技4萬6377張，玉山金2萬7066張，以及中信中國50正22萬5243張。另外外資今天買超台積電1萬2194張排第5。

國泰證期顧問部協理蔡明翰分析，昨天台股大跌，主要是春節連假期間，中國AI新創公司DeepSeek掀起科技業震撼，以及川普關稅戰開打，累積的利空能量一次爆發。

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今天台股止跌回升，則是因為川普暫緩對加拿大和墨西哥的關稅，市場稍微鬆口氣，但蔡明翰強調，關稅戰還沒結束，川普已經預告不只加、墨、中，許多國家或產品項目接下來都可能陸續面臨關稅衝擊，對台股的影響不會那麼快結束。

DeepSeek方面，蔡明翰則認為對AI供應鏈的影響短空長多。他分析，DeepSeek有利AI應用加速普及，當後段的AI應用與邊緣裝置增加，會回過頭來帶動前段的AI訓練量，對於高端AI伺服器及晶片的需求不會減少，看好AI發展趨勢不變。（編輯：楊蘭軒）1140204