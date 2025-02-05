玉山金攜手成功大學簽MOU 共同培育國際金融人才

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（中央社記者羅元駿台北5日電）玉山金今天指出，為培養國際金融人才，攜手成功大學簽訂合作備忘錄（MOU），共同推動國際學生在台的實習計畫，實習領域涵蓋金融科技、財富管理及企業金融等，促進國際人才交流。

玉山金今天發布新聞稿指出，與成功大學簽署合作備忘錄，此次合作計畫提供在台國際學生實習機會，讓國際學生瞭解台灣的金融環境與發展，並注入多元觀點與創新思維，提升台灣的國際金融競爭力。

玉山金董事長黃男州表示，此次計畫針對在台灣求學的國際學生，提供多元實習機會，領域涵蓋金融科技、財富管理及企業金融等，透過實際參與並接受專業培訓，累積實務經驗，期望國際學生能夠增強金融專業能力，並深入了解台灣的金融環境與文化。

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黃男州說，表現優異的實習生也將獲得優先錄取正式職缺的機會，延續雙方產學合作。

玉山金補充，目前成功大學校內有超過3000名的國際生，並積極結合產業創新與國際學生人才，推動境外生職引計劃，促進學生與產業界的交流。（編輯：潘羿菁）1140205