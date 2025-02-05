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首頁 / 產經

研調：美關稅議題暫無顯著影響 2月電視面板續漲

2025/2/5 16:46
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（中央社記者潘智義台北5日電）研調機構集邦科技研究副總經理范博毓今天表示，短時間內美國調高關稅問題暫時還沒帶來太顯著衝擊，面板價格也因為需求仍維持在穩定強勁水準，2月電視面板可望持續上漲。

集邦今天公布2月面板報價，范博毓說明，電視面板需求仍維持穩定，但在美國總統川普（Donald Trump）就任後，關稅問題的隱憂也逐漸浮上檯面。雖然因為中國以舊換新政策的支撐，大部分品牌客戶在去年第4季至今年第1季都能維持較強的採買動能，但勢必也多少反映關稅實施前的提前備貨需求。

集邦預估，2月電視面板價格走勢，32吋上漲0.5美元、43吋漲1美元、50吋持平、55吋與65吋上漲1美元、75吋上漲3美元。

液晶顯示器（Monitor）部分，集邦評估，2月液晶顯示器面板需求將逐月轉強，第1季整體出貨有機會較去年第4季增加0.5%，雖然是傳統淡季但仍維持不錯的需求動能，主因電視需求明顯轉強之下，產能的排擠效應讓品牌客戶不得不也開始增強備貨，加上電視面板價格上漲，面板廠也開始醞釀漲價氛圍下，更有機會加大品牌客戶提前備貨的力道。

此外，關稅的實施已趨於明朗，少部分品牌多半在去年底已預先準備，反而對於近期面板需求的變動影響較不明顯。集邦觀察2月液晶顯示器面板價格走勢，在面板廠想要積極拉升價格，品牌客戶則仍抱持觀望心態之下，不含背光糢組面板有空間率先反映微幅上漲0.1美元，液晶顯示器面板模組則仍維持全面持平態勢。

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筆電面板方面，集邦調查，進入2月後，筆電面板需求仍處於傳統淡季循環中，第1季整體需求較去年第4季減5.5%。由於品牌客戶多半擔憂關稅問題，在去年第4季就開始提前預做準備，反而在今年2月關稅實施明朗化後，對於面板採購暫時沒有太多新的變化。

因此，集邦認為，第1季筆電面板需求維持在較低檔的水準，且品牌需求暫且變動不大的狀況下，面板廠也不敢貿然提出漲價想法，2月筆電面板價格仍可望維持全面持平。（編輯：張若瑤）1140205

#范博毓
#美國
#集邦科技
范博毓
研調：中國延續以舊換新政策 1月電視面板可望調漲研調：需求優於預期 1月電視面板部分尺寸價格上漲
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