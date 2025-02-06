慧榮估第1季營收季減逾12.5% 下半年可望強勁復甦

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（中央社記者張建中新竹6日電）慧榮科技表示，受消費性需求持續疲軟影響，第1季營收約1.58億至1.67億美元，季減12.5%至17.5%；不過下半年隨著新產品推出及與代工廠客戶新專案合作，營運可望強勁復甦。

慧榮科技公布2024年第4季營運結果，季營收1億9116萬美元，季減10%，毛利率47%，稅後淨利3090萬美元，每股純益0.91美元（約新台幣30元）。

慧榮科技2024年總營收8億355萬美元，年增26%，毛利率46.2%，上揚3.2個百分點，稅後淨利1億1596萬美元，每股純益3.43美元（約新台幣113元）。

慧榮科技表示，短期內消費市場依然充滿挑戰，預估2025年第1季營收將約1.58億至1.67億美元，季減12.5%至17.5%，毛利率約47%至47.5%。

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慧榮科技指出，將持續藉由擴展產品組合、開拓新市場，同時不斷提升在消費性、企業級、車用、工控和商用儲存市場占有率，追求長期成長。

展望未來，慧榮表示，8通道PCIe Gen5固態硬碟（SSD）控制晶片、AI手機用的UFS 4.1控制晶片和4通道PCIe Gen5 SSD控制晶片等新產品將是今年營運成長主要動能，預期下半年在新產品和新專案效益顯現下，營運可望強勁復甦。（編輯：蘇志宗）1140206