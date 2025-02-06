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疫情戰爭股東變動夾擊 海峽一期風場調整開發時程

2025/2/6 23:10
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（中央社記者曾智怡台北6日電）疫情、俄烏戰爭拖累第二階段潛力場址風場進度，根據盤點，目前剩下海龍、台電二期、沃旭大彰化西南二階及西北風場預計在2026年前完工；至於海峽一期，受國際情勢變化影響，業者表示，專案進度有所調整，正全力推進關鍵進展。

業界知情人士指出，海峽一期是接手因飛安問題遭解約的麗威風場，但接手後股東變動，加上疫情、俄烏戰爭又進一步推高開發成本，稀釋投資報酬率，尋覓新技術型投資人並不容易，確實需要一些時間。

台灣推動離岸風電分成三個階段，目前第二階段潛力場址風場陸續完工，根據經濟部規劃，風場若可在原訂併網時間完成一半風機併聯，或水下基礎全數安裝完成，剩下的進度得順延一年完成，也就是說，最晚要在2026年完全併網。

根據盤點，已完工風場包含海能風場、沃旭大彰化東南及西南第一階段離岸風場900MW、哥本哈根基礎建設基金（CIP）彰芳暨西島風場600MW、中能風場300MW等，起死回生的天豐新能源雲林允能風場640MW也在日前宣布完工併網。

尚在建置中的則有海龍1GW風場、沃旭920MW大彰化西南第二階段及西北風場、台電二期風場294.5MW，預計今、明年完工。

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至於原訂今年底併網（若滿足條件可延一年）的海峽一期300MW，業者表示，受國際情勢變化影響，專案進度有所調整，目前正全力推進關鍵進展，並持續優化時程規畫，以確保專案穩步推進。

能源署指出，按照慣例，業者可在預計併網時間（2025年底）前提出不可抗力佐證資料，進行展延審查。（編輯：林家嫻）1140206

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