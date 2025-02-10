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2月電子期跌 金融期漲

2025/2/10 13:58
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（中央社台北10日電）台北股市今天下跌226.13點，收23252.14點。2月電子期收1291.20點，下跌16.45點，逆價差1.24點；2月金融期收2146點，上漲11.80點，正價差1.76點。

2月電子期以1291.20點作收，下跌16.45點，成交606口。3月電子期以1288點作收，下跌21.15點，成交5口。

電子現貨以1292.44點作收，下跌19.68點；2月電子期貨與現貨相較，逆價差1.24點。

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2月金融期以2146點作收，上漲11.80點，成交427口。3月金融期以2153點作收，上漲14.20點，成交7口。

金融現貨以2144.24點作收，上漲11.50點；2月金融期貨與現貨相較，正價差1.76點。實際收盤價以期交所公告為準。1140210

#2月金融期
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