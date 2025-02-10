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財政部上修113年總稅收 超出預算數5283億元創新高
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和碩1月營收月增2.81% 仁寶月減13.6%

2025/2/10 19:38
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（中央社記者吳家豪台北10日電）代工廠和碩在消費性電子產品出貨帶動下，今天公布1月合併營收約新台幣1053.22億元，月增2.81%。仁寶筆記型電腦產品進入傳統淡季，1月合併營收約553.3億元，月減13.6%。

電腦品牌廠華碩公布1月集團合併營收約377.48億元，月減20.38%，主要受PC產品淡季影響；受惠顯示卡新品及伺服器動能，華碩1月集團營收年增2.95%。

和碩1月合併營收約1053.22億元，月增2.81%、年減3.69%，較去年同期減少原因為整體產品組合仍在優化調整中。和碩1月筆電出貨61萬台，月減14萬台。

和碩先前投資美國雲端服務供應商（CSP）Lambda，由和碩組裝的首個輝達GB200伺服器機櫃已於1月交貨到Lambda資料中心，象徵和碩人工智慧（AI）伺服器業務邁向新的里程碑。

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仁寶1月合併營收553.3億元，月減13.6%、年減13.6%。仁寶1月筆電出貨200萬台，月減30萬台。

仁寶總經理伯納多羅（Anthony Peter Bonadero）1月14日在旺年會受訪表示，伺服器業務取得顯著進展，預估今年仁寶AI伺服器占整體伺服器營收比重將達到15%至20%，高於去年的低個位數百分比（約1%至3%）。（編輯：林家嫻）1140210

伯納多羅
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