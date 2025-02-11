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中華電簡志誠：AI加持 2025年拚兆元市值

2025/2/11 12:31（2/11 13:41 更新）
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中華電信董事長簡志誠（圖）11日出席媒體春酒，他預告，今年股利政策會讓股東有驚喜。中央社記者江明晏攝 114年2月11日
中華電信董事長簡志誠（圖）11日出席媒體春酒，他預告，今年股利政策會讓股東有驚喜。中央社記者江明晏攝 114年2月11日
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（中央社記者江明晏台北11日電）中華電信董事長簡志誠今天表示，今年營收、獲利預估會突破近8年新高，並加大6領域投資力度，喊話「AI加持，2025年兆元市值」，同時預告「今年股利政策會讓股東有驚喜」。

中華電信2024年自結合併營收達新台幣2300.3億元，歸屬於母公司業主淨利372.1億元，年增0.8%，每股盈餘4.8元。

簡志誠今天出席媒體春酒，他預告，今年股利政策會讓股東有驚喜，且今年營收、獲利預估會突破近8年新高，並喊話「AI加持，2025兆元市值」。

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簡志誠提到，中華電今年將在6大領域加大投資，第一，AI人工智慧領域是中華電今年第一個要著力開拓的領域；第二，新世代網路5G、6G全光網路，將加大力度提供創新，應用到實務項目；，第三，安全韌性上會著力，包括資安，網路安全，還有聯外通訊和海纜布局會持續投資，陸地行動網路涵蓋，4G、5G強化提升品質，提升微波量能，「全山頂的微波站會再次點亮」，強化風災和離島斷網時需求，綿密衛星布局會持續投資，打造「海地星空」網路。

他接著說，第四，中華電每年營收有400、500億元來自轉投資公司貢獻，會加大力度投資，讓小金雞上市，研究院有實力的團隊會有拆分出去成立公司；第五，因地制宜進行資產活化，第六，永續淨零減碳會更著力來進行，包括科技減碳、再生能源等持續進行。（編輯：楊凱翔）1140211

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