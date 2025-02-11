某媒體高層遭誤認爲車手 華南銀行：原提供影像有誤

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（中央社記者羅元駿台北11日電）有某媒體高層主管在ATM領款，卻被警方誤認為詐騙集團車手偵辦。華南銀行今天指出，原提供ATM的影像資料有誤，後續配合檢警提供正確影像，順利逮捕真正車手。

台北市警察局萬華分局去年11月28日接獲警政署165派案，轄內艋舺大道有處ATM遭車手提領詐騙款項。警方獲報後，隨即向提款機所屬金融機構調閱提領時段監視器影像，並於今年1月9日電話通知，請民眾至派出所說明，該民眾否認涉案。

為求慎重並釐清事實，警方後續再向相關金融機構調閱資料，結果確認為銀行所提供的ATM機台位置有誤，隨即排除該民眾涉案嫌疑。

針對提供ATM影像資料事件，華南銀行今天發布新聞稿表示，日前接獲警方來函要求提供中國時報大樓ATM影像資料，且經查華銀於中國時報大樓僅設置唯一一台ATM，於是提供萬華分局相關影片，不過，該影片並非案件相關影像。

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華銀指出，為加速偵辦，積極配合檢警調查並陸續提供相關ATM影像資料，協助警方順利逮捕真正的犯案車手。

華銀強調，第一線行員面對防詐阻詐案件皆積極處理並抱持勿枉勿縱的態度，與執法機關密切配合，降低詐騙案件，此次造成民眾不便，深感抱歉。（編輯：林家嫻）1140211