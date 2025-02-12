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2月電子期跌 金融期漲

2025/2/12 13:52
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（中央社台北12日電）台北股市今天下跌94.30點，收23289.75點。2月電子期收1292.90點，下跌3.95點，正價差0.55點；2月金融期收2154.20點，上漲5.60點，正價差1.62點。

2月電子期以1292.90點作收，下跌3.95點，成交466口。3月電子期以1298點作收，下跌0.85點，成交8口。

電子現貨以1292.35點作收，下跌9.04點；2月電子期貨與現貨相較，正價差0.55點。

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2月金融期以2154.20點作收，上漲5.60點，成交350口。3月金融期以2155.20點作收，上漲3點，成交3口。

金融現貨以2152.58點作收，上漲4.77點；2月金融期貨與現貨相較，正價差1.62點。實際收盤價以期交所公告為準。1140212

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