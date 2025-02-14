2月電子期金融期齊跌
2025/2/14 14:07
（中央社台北14日電）台北股市今天下跌246.80點，收23152.61點。2月電子期收1273.10點，下跌17.65點，正價差0.45點；2月金融期收2158點，下跌5點，正價差4.47點。
2月電子期以1273.10點作收，下跌17.65點，成交459 口。3月電子期以1275.20點作收，下跌16.40點，成交20口。
電子現貨以1272.65點作收，下跌21.04點；2月電子期貨與現貨相較，正價差0.45點。
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2月金融期以2158點作收，下跌5點，成交253口。3月金融期以2162.40點作收，下跌3.60點，成交18口。
金融現貨以2153.53點作收，下跌5.63點；2月金融期貨與現貨相較，正價差4.47點。實際收盤價以期交所公告為準。1140214
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