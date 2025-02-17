儘管Q4優於預期 日本2024年經濟成長0.1%

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（中央社東京17日綜合外電報導）根據日本內閣府今天公布的數據，儘管日本去年第4季出口強勁，推動經濟表現優於市場預期，但2024年的經濟成長大幅放緩。

法新社報導，內閣府的數據指出，身為全球第4大經濟體的日本，2024年國內生產毛額（GDP）成長0.1%，低於2023年的1.5%。

而日本2024年第4季的GDP數字較為樂觀，剔除物價變動因素後的GDP較上季增長0.7%，超過原本所預期0.3%的兩倍，也優於第3季的0.4%。

日本第3季受到官方8月發布「南海海槽地震臨時情報」，以及遭遇數十年來罕見的強烈颱風，導致經濟活動受到抑制。

日本官方公布最新GDP數據前，大和總研（Daiwa Institute of Research）曾指出，「多種成長因素正在發揮作用，包括汽車生產正常化。」

另外，大和總研也在報告中分析，「收入環境持續改善，企業的資本支出意願強勁，以及入境消費復甦」也是推動增長的正面因素。

去年此時，德國超越日本，成為全球第3大經濟體；印度則預期在未來超越前述2國。分析師當時表示，日本排名下降的主因是日圓兌美元大幅貶值。

日本銀行（Bank of Japan，相當於日本央行）今年1月上調關鍵政策利率至17年以來新高，並暗示未來繼續升息。

日銀當時表示，此舉將提升借貸成本至2008年以來最高，並受到薪資「穩定」成長，以及金融市場「整體而言穩定」所支撐。

儘管其他國家的央行近年來提高借貸成本，並於2024年開始降息，但日銀一直是異類。不過，日銀2024年3月認為，日本經濟停滯、物價靜止或下降的「失落數十年」已結束，最終將利率提升至零以上。

凱投宏觀公司（Capital Economics）今天表示：「儘管第4季GDP成長並非擴及各領域，但仍支持我們的觀點，亦即日銀今年的緊縮政策將比大多數預期地更為積極。」

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然而，日本企業對於美國總統川普的全球貿易政策所帶來的影響，存有疑慮，並擔心美國上調關稅可能推升通膨。

川普本月稍早表示計劃在4月2日左右，向進口車課徵關稅，這是他上任以來威脅要徵收的一系列關稅之一。（譯者：楊惟敬/核稿：陳昱婷）1140217