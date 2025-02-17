2月電子期金融期齊漲

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（中央社台北17日電）台北股市今天上漲352.72點，收23505.33點。2月電子期收1293.70點，上漲20.60點，逆價差2.64點；2月金融期收2179.80點，上漲23.20點，正價差9.84點。

2月電子期以1293.70點作收，上漲20.60點，成交418口。3月電子期以1294.40點作收，上漲19.20點，成交53口。

電子現貨以1296.34點作收，上漲23.69點；2月電子期貨與現貨相較，逆價差2.64點。

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2月金融期以2179.80點作收，上漲23.20點，成交222口。3月金融期以2178點作收，上漲15.60點，成交18口。

金融現貨以2169.96點作收，上漲16.43點；2月金融期貨與現貨相較，正價差9.84點。實際收盤價以期交所公告為準。1140217