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宏碁：輸美受關稅影響產品 將預設調漲10%

2025/2/17 21:12（2/17 21:43 更新）
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為因應美國總統川普對中國加徵10%關稅，電腦品牌廠宏碁將依照進口到美國時程，對於受到關稅影響的產品預設漲價10%。圖為宏碁搭載人工智慧（AI）功能的商用筆記型電腦。（中央社檔案照片）
為因應美國總統川普對中國加徵10%關稅，電腦品牌廠宏碁將依照進口到美國時程，對於受到關稅影響的產品預設漲價10%。圖為宏碁搭載人工智慧（AI）功能的商用筆記型電腦。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳家豪台北17日電）美國總統川普（Donald Trump）宣布對中國加徵10%關稅後，消費電子大廠成本增加，面臨漲價與否的抉擇。電腦品牌廠宏碁今天對中央社記者表示，依照進口到美國時程，對於受到關稅影響的產品將預設調漲10%。

英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）16日引述宏碁董事長陳俊聖的說法報導，他在上週做出漲價決定，針對中國製造的筆記型電腦將調漲在美國售價。由於2月前離開中國的產品不會被課徵關稅，實際漲價可能要數週後才生效。

他強調，宏碁必須調整終端用戶的價格來反映關稅，「因為進口關稅，我們認為10%可能將是預設的漲價幅度，這很容易理解。」有些公司可能把關稅當藉口，將售價調漲超過10%。

宏碁是美國第5大電腦品牌，排在惠普（HP）、戴爾（Dell）、聯想（Lenovo）和蘋果（Apple）之後。報導指出，近80%進口到美國的筆記型電腦都在中國製造。

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陳俊聖表示，宏碁正評估中國以外的不同供應鏈，在美國製造也是選項之一。

陳俊聖3日接受台灣媒體採訪時，曾談到對川普課稅的因應方法。他當時說，對宏碁這樣的品牌公司而言，需要選擇最有利的供應鏈，考慮當地生產的價格及物流成本，做出最完整的安排。（編輯：張均懋）1140217

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