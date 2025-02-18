加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股1/300
首頁 / 證券

2月電子期漲 金融期平盤

2025/2/18 13:59
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北18日電）台北股市今天上漲160.78點，收23666.11點。2月電子期收1306.55點，上漲12.90點，逆價差2.73點；2月金融期收2179.40點，平盤，正價差3.08點。

2月電子期以1306.55點作收，上漲12.90點，成交515口。3月電子期以1306.70點作收，上漲12.30點，成交111口。

電子現貨以1309.28點作收，上漲12.94點；2月電子期貨與現貨相較，逆價差2.73點。

google news透過 Google News追蹤中央社

2月金融期以2179.4點作收，平盤，成交308口。3月金融期以2181.80點作收，上漲1.20點，成交83口。

金融現貨以2176.32點作收，上漲6.36點；2月金融期貨與現貨相較，正價差3.08點。實際收盤價以期交所公告為準。1140218

#2月金融期
#2月電子期
#期貨
#電子期
#台股
#金融期
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台積電尾盤急拉 台股漲160點收在最高點23666點
18
更多編輯台推薦新聞：