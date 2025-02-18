2月電子期漲 金融期平盤

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（中央社台北18日電）台北股市今天上漲160.78點，收23666.11點。2月電子期收1306.55點，上漲12.90點，逆價差2.73點；2月金融期收2179.40點，平盤，正價差3.08點。

2月電子期以1306.55點作收，上漲12.90點，成交515口。3月電子期以1306.70點作收，上漲12.30點，成交111口。

電子現貨以1309.28點作收，上漲12.94點；2月電子期貨與現貨相較，逆價差2.73點。

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2月金融期以2179.4點作收，平盤，成交308口。3月金融期以2181.80點作收，上漲1.20點，成交83口。

金融現貨以2176.32點作收，上漲6.36點；2月金融期貨與現貨相較，正價差3.08點。實際收盤價以期交所公告為準。1140218