加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股
首頁 / 證券

2月電子期金融期齊跌

2025/2/19 14:11
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北19日電）台北股市今天下跌62.03點，收23604.08點。2月電子期收1304.55點，下跌1.50點，正價差0.19點；2月金融期收2164.40點，下跌14.80點，正價差0.33點。

2月電子期以1304.55點作收，下跌1.50點，成交159口。3月電子期以1300.85點作收，下跌6點，成交384口。

電子現貨以1304.36點作收，下跌4.92點；2月電子期貨與現貨相較，正價差0.19點。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

2月金融期以2164.40點作收，下跌14.80點，成交178口。3月金融期以2167點作收，下跌14.80點，成交285口。

金融現貨以2164.07點作收，下跌12.25點；2月金融期貨與現貨相較，正價差0.33點。實際收盤價以期交所公告為準。1140219

台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
18
更多編輯台推薦新聞：