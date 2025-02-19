耕興擬配息10.1元 看好AI產品檢測商機

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（中央社記者張建中新竹19日電）耕興今天公布2024年歸屬母公司淨利新台幣12.9億元，每股純益12.66元，董事會今天決議每股配發10.1元現金股利。

耕興表示，隨著低成本大型語言模型問世，人工智慧（AI）訓練成本和時間將大幅降低，優化後的模型加速導入終端產品，進一步帶動AI手機、AI電腦（PC）等普及速度，可望逐步帶動相關檢測商機增長。

受中國對手殺價競爭影響，加上2023年英特爾（Intel）筆記型電腦相關訂單貢獻6億至7億元營收，拉高業績基期，耕興2024年業績較前年下滑。

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耕興2024年營收45.55億元，減少5.73%，歸屬母公司淨利12.9億元，減少11.58%，每股純益12.66元。董事會決議每股配發10.1元現金股利，配發率約8成。

此外，新5G標準3GPP Rel-18版本，將推升複合式多天線的行動通訊及無線終端裝置滲透率，檢測技術門檻隨著升高，測試項目複雜多樣且困難，單一機種檢測費用提升。耕興指出，將持續鞏固高階手機及高階網通案件接單，擴大市占率。（編輯：張均懋）1140219