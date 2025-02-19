關稅戰來襲 越南美國商會：近半受訪企業考慮裁員

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（中央社記者陳家倫河內19日專電）越南美國商會一份對會員的調查顯示，81%在越南投資的美國企業擔心美國課徵關稅。若關稅大戰開打，有近半受訪企業考慮裁員，更有2/3的製造業會員預告可能裁員。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南海關總局數據顯示，越南2024年對美國出口1125億美元、自美國進口105億美元，分別成長16%與減少24%。越南對美國逾千億美元的貿易順差，讓越南暴露在關稅報復的高風險中。

總部位於胡志明市的越南美國商會（AmCham）2月4日至11日針對100多家會員企業進行調查。結果顯示，81%在越南的美國企業對關稅表示憂心，因為這將導致供應鏈中斷並影響競爭力，製造業領域的業者則有92%表示擔憂。

超過75%的受訪企業認為，徵收關稅將對生產活動帶來負面影響，帶來財務壓力與限制市場准入的機會。逾85%受訪企業認為，施加關稅將減少貿易量，讓長久的合作關係中斷，不利於越南的經濟。

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根據越南美國商會新聞稿，有46%的受訪企業表示，如果徵收關稅，他們會考慮裁員，只有25%的受訪企業肯定不會裁員。尤其要注意的是，位居關稅風險最前線的製造業，更有2/3預告可能裁員。

越南美國商會執行總監密契爾（Travis Mitchell）認為，調查結果清楚反映在越南經營的美國企業對關稅風險的「高度擔憂」。他說，這些擔憂包括生產活動中斷、財務壓力、失業危機以及更廣泛的經濟影響。（編輯：高照芬）1140219