若全球興關稅戰 國泰金：34%民眾視為影響台經濟主因

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（中央社記者羅元駿台北20日電）國泰金今天公布2月國民經濟信心調查結果，有34%的民眾預期全球互課關稅的全球貿易活動是影響台灣經濟成長主因。另外，有43.1%民眾認為美股走勢是影響今年台股走勢最主要原因，其次有23.9%認為全球互課關稅影響股市表現。

國泰金2月國民經濟信心調查結果，受訪民眾對2025年台灣經濟成長率平均預期值為2.84%；有53%民眾認為今年台灣經濟成長率會低於3%，不過也有33.9%民眾估成長率落在3%至4%區間。

台灣通膨率部分，調查指出，民眾對今年平均通膨預期值落在2.28%，有66%民眾認為今年通膨率會高於2%，其中有34.3%認為通膨率將達2%以上、但未達2.5%。

國泰金時事題詢問民眾對於2025年台灣經濟重要因素調查。調查顯示，有34%的民眾認為最主要因素為課徵關稅影響全球貿易活動，其次有26%民眾認為主因是美國經濟成長動能，另有14%民眾覺得全球與兩岸的地緣政治風險是重要因素。

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美國總統川普上任後簽署多項包含課徵關稅在內的行政命令，政策不確定性讓國際股市區間震盪。調查也顯示，有43.1%民眾認為今年影響台股走勢最主要原因為美股走勢，其次才是23.9%民眾預期課徵關稅影響全球貿易活動與股市表現，另有12%民眾認為全球與兩岸的地緣政治風險是重要因素。

國泰金今年2月國民經濟信心調查於2月1日至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收1萬6815份有效填答問卷。（編輯：潘羿菁）1140220