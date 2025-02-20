調查：今年近9成企業擬加薪 高階職務調幅上看20%

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（中央社記者曾智怡台北20日電）歐洲商會與華德士今天發布2025數位薪資調查報告，受全球經濟放緩、地緣政治不確定性影響，僅35%企業對就業市場抱持信心，但仍有高達89%的企業計劃加薪，調幅為1%至5%；若是高階及戰略性職務，加薪幅度上看20%。

根據華德士（Robert Walters）最新調查結果，今年在台灣僅有35%企業對就業市場抱有信心，僅46%的專業人士計劃在未來6個月內積極尋找新的工作機會。

儘管市場態度保守，台灣就業市場正面臨日益嚴峻的人才短缺問題。71%的受訪企業指出，在招募中高階主管及資深專業人士等關鍵職務時，面臨巨大挑戰。為此，52%的企業計劃在2025年擴大招募規模，特別是針對高專業技能需求與戰略性職務角色。

華德士台灣總經理文岳翰（John Winter）表示，創新的人力資源與招募策略已成為企業的當務之急。由於中高階職務與戰略角色的招募時間逐漸延長，企業需要通過優化福利政策、靈活的工作模式、完善的職業發展計畫，以及支持體系來吸引並留住頂尖人才。

根據華德士分析，AI技術的快速發展正帶動科技業就業市場的活躍，晶片製造商因AI相關組件需求激增明顯受惠；同時，IT與軟體領域對專業人才的需求也居高不下，後端工程師、AI工程師與網路安全專家仍是最受歡迎的職務類別。

調查結果顯示，科技業有高達76%的企業在招募關鍵技能職務時面臨挑戰，但隨著ChatGPT等AI工具的快速普及，部分基層與初階職務的需求正在縮減，這一趨勢影響科技業就業市場的信心。

不過，整體而言，52%的台灣企業計劃在今年擴大招募規模，33%的企業預計維持現況。

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至於美國總統川普推動的關稅政策是否會影響台灣就業市場，文岳翰指出，目前影響還言之過早，但台灣今年1、2月就業市場仍相當穩定。

薪資方面，根據調查結果，89%的企業計劃在2025年進行薪資調整，其中74%的企業預期加薪幅度為1到5%，顯示市場整體薪資增長趨於穩定。若是高階專業人士及戰略性職務角色，其增幅可達20%。（編輯：張若瑤）1140220