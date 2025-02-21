加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
不斷更新／經典賽資格賽6局西班牙2分砲 12比2領先台灣
首頁 / 產經

投資台灣添6企業 瑞儀光電133億布局晶圓級光學元件

2025/2/21 20:57
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北21日電）投資台灣事務所近日通過共6家企業擴大投資台灣，其中，投資金額最高的是瑞儀光電，該公司預計砸逾新台幣133億元建置研發中心與新廠房，導入AI智慧製造技術，布局晶圓級光學元件的製造與研發。

投資台灣事務所昨天和今天通過共6家企業擴大投資台灣，包含台商回台方案的瑞儀光電、碩天科技，以及中小企業方案的恒升企業、五個餅精密工業、彤采妮公司及邏爵公司。

瑞儀光電將投資逾133億元，在高雄前鎮科技產業園區與竹南科學園區，興建研發中心與半導體等級無塵室廠房，並預計新增480名本國員工，發展晶圓級光學元件的製造與研發。新廠將導入AI智慧製造技術，朝向提供微米至奈米級專業光學零組件代工解決方案，以實現產業領先地位。

碩天科技為因應新產品開發需求並強化品牌競爭力，將於台南市新市產業園區投資逾4億元建置新生產基地，全面導入智能化生產技術，包括自動化設備、機械手臂、AIoT（物聯網）監控系統，以提升生產效率與產品品質。

近年由於AI半導體熱潮持續推動電子鈑金需求成長，恒升企業將投資逾2億元於新竹縣竹東鎮打造全新廠區。新廠將配置自動化倉儲、AGV無人搬運車、光纖雷射熔接機，且生產過程中產生的廢棄金屬板材將交由專業廢鐵回收單位處理，確保資源有效再利用。

五個餅精密工業為因應市場需求與永續發展趨勢，計畫斥資近6億元，在中部科學園區二林園區建置新廠房，將CNC工具機與智慧化技術相結合；在綠能領域，公司積極推動TRC穿臨界渦輪系統與生質能綠電技術，透過廢熱回收與生質燃料發電，降低碳排放，實現能源循環再利用。

為滿足市場日益增長的需求，彤采妮決定斥資近2億元於彰化縣鹿港鎮擴建全新廠房，新廠將全面導入自動機械、物聯網、ERP、MES等智慧科技；研發團隊也突破技術限制，成功打造環保植物纖維容器與零塑植纖環保杯，為美妝包裝提供創新永續解決方案。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

邏爵公司已於美國註冊「ROGIS」品牌，正式進軍亞馬遜（Amazon）電商平台。為擴大產能，公司將於台中市外埔區投資近4億元擴建新廠，增設全自動床墊包邊與智慧化床墊壓縮捲包設備，提升產品品質與包裝技術，同時降低運輸成本與碳排放，落實環保承諾。

截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1664家企業、超過2兆5277億元投資，預估創造16萬749個本國就業機會，後續尚有15家企業排隊待審。（編輯：林家嫻）1140221

#二林園區
#台灣事務所
#科學園區
#投資台灣事務所
#瑞儀光電
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

41
更多編輯台推薦新聞：