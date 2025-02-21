富邦媒2024年每股賺13.69元 擬派利13.3元

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（中央社記者曾仁凱台北21日電）本土電商龍頭富邦媒今天公布2024年財報，全年營收新台幣1125.63億元，年增3%，續創歷史新高；稅後純益34.54億元，年減4.79%，為近6年來首見獲利下滑，每股純益13.69元。

富邦媒今天董事會通過每股擬配發股利13.3元，其中包含盈餘配息每股12.3元、法定盈餘公積配發現金每股0.5元，合計現金股息12.8元；另外以資本公積配發股票股利0.5元。

去年第4季在雙11等年終促銷檔期刺激下，富邦媒單季營收334.8億元，季增31%、年增1.9%，創歷史新高；稅後純益11.1億元，年減3.14%，季增率高達66.6%，為歷史次高。

富邦媒指出，儘管整體零售業成長放緩，公司關鍵用戶指標持續成長，去年第4季月活躍用戶數（MAU）年增6%，季活躍用戶數年增11%，創下近7季來最高增幅，顯示在顧客拓展、購買頻率與客戶留存的策略奏效。

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為應對市場變化，富邦媒表示，公司持續深化平台電商與零售媒體網路（RMN）等新事業，積極強化競爭力與營運韌性。旗下「mo店+」業務發展迅速，至今已吸引逾6000家合作廠商進駐，上架商品已突破百萬件，顯著提升商品多樣性，並滿足消費者多元需求。

此外momo為品牌主與mo店+商家提供「momo Ads」服務，商家可透過黃金置頂搜尋廣告、智慧投放等服務，精準且廣泛地觸及到目標客群。這些策略不僅鞏固momo在電商市場的領導地位，也為品牌夥伴提供更具效益的數位行銷解決方案。（編輯：林家嫻）1140221