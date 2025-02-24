數發部數位皮夾拚12月試行 爭取超商取貨也能適用

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（中央社記者潘姿羽台北24日電）數位發展部推動數位皮夾，現與各部會洽談合作，規劃納入內政部自然人憑證、經濟部工商憑證、交通部駕照等資訊，同時邀請民間業者參與，除了銀行、保險業者積極響應，也希望爭取超商業者加入，力拚今年12月試行版上路。

個人實體皮夾有身分證、健保卡等各種證件，必要時需出示以證明身分，但實際應用上，可能出現透露太多不必要個資的情況。數位皮夾概念如同實體皮夾，一個容器收納各種數位身分證明，未來數位皮夾若順利介接行動自然人憑證與健保卡等，帶手機出門，就等於攜帶裝有實體證件的皮夾。

數位發展部數位國際司司長莊盈志說明，數位皮夾是國際推動方向，台灣也在努力，為了強化社會大眾的信任，會把開發的程式碼完完整整、一字不漏地公告，讓公眾知道2件事，第1是數位皮夾運作過程中，沒有侵犯人權；第2，數發部開發過程已進行嚴謹安全檢測、漏洞查核，公開程式碼後，也可以讓廣大民間社群、技術社群檢視，若發現問題，就可以立刻修正，產生更安全環境。

媒體追問，這樣是否會增加駭客入侵的機會，莊盈志表示，如果駭客能夠進去，代表有漏洞，甚至黑客群之間已經廣為流傳，只剩自己不知道，與其如此，不如公開程式碼，取信於民的同時，也集結眾人力量，強化安全。

至於民眾最關注的數位皮夾應用場景，莊盈志表示，政府持續跨部會討論，會將使用量較大的優先納入，如內政部自然人憑證、經濟部工商憑證，勞動部職業相關的技術證，以及交通部的駕照等，健保卡部分，難度較高，但會努力突破障礙。

數發部同時廣邀民間業者參與，讓數位皮夾的應用場景持續擴充，最積極響應的是金融業，主要為銀行、保險等業者。莊盈志解釋，金融業花很大心力在KYC（Know Your Customer，認識你的客戶），若數位皮夾上線，因為皮夾當中的證件是政府核發，有助於減少業者進行KYC的工作量。

另外，莊盈志指出，網購已經深入民眾日常，不少人前往超商取貨時，需要出示證件，若還要累積會員點數，則須報電話號碼，或在螢幕上確認，可能就有個資外洩的問題。

莊盈志認為，若數位皮夾能用於超商取貨的身份認證，應該會非常便民，今年數發部會努力爭取，積極與業者協調。

根據數發部推動進度，數位皮夾今年3月中下旬，就會於沙盒測試運作情況，預計12月可推出試行版。

數發部數位公建計畫「數位創新關鍵基礎建設計畫」內推動分散式驗證及授權系統（數位皮夾），數位皮夾計畫推動時程為2024年到2027年，主系統建置由中華電信得標。

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莊盈志表示，此計畫前期花費會較高，去年花了約新台幣1億元，今年約幾千萬元。

立法院刪減總預算的風波仍未落幕，而數位公建計畫若缺乏足夠經費運作，恐無法順利推展。莊盈志表示，此計畫並非台灣獨有，美國、歐盟、澳洲都在進行，期待台灣也能夠與國際接軌，至少讓數位發展與國際同步。（編輯：潘羿菁）1140224