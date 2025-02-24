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雙鴻2024年大賺超過2個股本 創歷史新高

2025/2/24 19:23
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（中央社記者曾仁凱台北24日電）受惠AI伺服器帶動散熱需求，散熱大廠雙鴻今天公布2024年財報，全年營收新台幣157.78億元，年增24.1%；稅後純益18.92億元，更比2023年大幅成長53.69%，每股純益21.23元，年賺超過2個股本，創歷史新高。

其中雙鴻去年第4季稅後純益4.67億元，季增17.3%，較2023年同期成長1.09倍，為歷史第3高，僅次於2024年第2季的6.31億元，及2023年第3季的4.91億元。

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雙鴻董事長林育申日前表示，隨著AI伺服器功率愈來愈大，散熱需求愈來愈高，帶動雙鴻營運成長。尤其輝達（NVIDIA）新的GB200 AI伺服器開始導入液冷散熱技術，有助帶動公司營運進一步衝鋒。

雙鴻包括水冷板（Cold Plate）、分歧管（Manifold）等液冷關鍵零件，都已入列輝達推薦名單，並獲客戶採用。林育申預告，隨著GB200出貨，雙鴻2025年營運不只會繼續成長，而且幅度會「滿大的」，尤其伺服器相關產品營收將比去年倍數成長。（編輯：翟思嘉）1140224

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GB200導入液冷技術 散熱廠年後營運蓄勢待發新舊機種轉換 雙鴻去年12月營收連4降
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