台電：RE30低碳電力為補充性商品 不會與民生爭利

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（中央社記者劉千綾台北24日電）再生能源公會今天對低碳電力分艙制度提出擔憂，台電表示，RE30是補充綠電市場商品，購買用戶須先向民間購買綠電，不足部分才向台電購買，因此不會與民爭利；且綠電與市電分開處理，並無灰電漂綠等疑慮。

中華民國再生能源商業同業公會今天表示，若推「低碳電力RE30」的電力分艙制度，將重創再售電市場和國際競爭力，甚至衍生灰電加綠電的漂綠疑慮，並增加未參與方案的企業和一般消費者的電力碳排放量。

台電晚間發布新聞稿說明，RE30低碳電力商品以補充性質為主，因此銷售方式、價格設定等會做審慎考量，以避免影響綠電市場。為鼓勵用戶先向民間購買綠電，在銷售方式方面，將優先轉供民間綠電，剩餘未匹配成功的用電量再由RE30商品補足。

以購入100萬度RE30低碳電為例，需30萬度綠電，若用戶已向民間購買25萬度，則台電只會補充5萬度，以協助補至RE30為上限。

價格方面，台電表示，RE30商品綠電價格目前以新台幣6.3元（不含營業稅及轉供費）設定，高於市場行情5.5至6元區間，可引導企業於市場購買不足部分才向台電購買，應無公會提到與民爭利或影響離岸風電銷售的問題。

台電說明，RE30商品採組合銷售，實務上綠電與市電會分開處理，市電部分按一般用電方式供應，綠電部分同民間採轉供方式提供予用戶，並無灰電漂綠疑慮。

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此外，台電表示，RE30低碳電力的綠電來源為台電自建案場，為避免商品銷售後增加產業碳排負擔，目前規劃產業用電排碳係數將維持不變，而電價受補貼的民生用電，排碳係數則會微幅上升，以維持總排碳量不變。

面對產業綠電需求持續增加，台電表示，透過RE30商品適時挹注綠電，亦可穩定綠電市場供需，協助出口企業達成RE目標，取得國際供應鏈門票。（編輯：張若瑤）1140224