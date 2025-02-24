加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
日本駐巴拉圭前大使揭中國施壓內幕 用疫苗逼迫「棄台投中」
首頁 / 產經

台電：RE30低碳電力為補充性商品 不會與民生爭利

2025/2/24 19:40
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾台北24日電）再生能源公會今天對低碳電力分艙制度提出擔憂，台電表示，RE30是補充綠電市場商品，購買用戶須先向民間購買綠電，不足部分才向台電購買，因此不會與民爭利；且綠電與市電分開處理，並無灰電漂綠等疑慮。

中華民國再生能源商業同業公會今天表示，若推「低碳電力RE30」的電力分艙制度，將重創再售電市場和國際競爭力，甚至衍生灰電加綠電的漂綠疑慮，並增加未參與方案的企業和一般消費者的電力碳排放量。

台電晚間發布新聞稿說明，RE30低碳電力商品以補充性質為主，因此銷售方式、價格設定等會做審慎考量，以避免影響綠電市場。為鼓勵用戶先向民間購買綠電，在銷售方式方面，將優先轉供民間綠電，剩餘未匹配成功的用電量再由RE30商品補足。

以購入100萬度RE30低碳電為例，需30萬度綠電，若用戶已向民間購買25萬度，則台電只會補充5萬度，以協助補至RE30為上限。

價格方面，台電表示，RE30商品綠電價格目前以新台幣6.3元（不含營業稅及轉供費）設定，高於市場行情5.5至6元區間，可引導企業於市場購買不足部分才向台電購買，應無公會提到與民爭利或影響離岸風電銷售的問題。

台電說明，RE30商品採組合銷售，實務上綠電與市電會分開處理，市電部分按一般用電方式供應，綠電部分同民間採轉供方式提供予用戶，並無灰電漂綠疑慮。

google news透過 Google News追蹤中央社

此外，台電表示，RE30低碳電力的綠電來源為台電自建案場，為避免商品銷售後增加產業碳排負擔，目前規劃產業用電排碳係數將維持不變，而電價受補貼的民生用電，排碳係數則會微幅上升，以維持總排碳量不變。

面對產業綠電需求持續增加，台電表示，透過RE30商品適時挹注綠電，亦可穩定綠電市場供需，協助出口企業達成RE目標，取得國際供應鏈門票。（編輯：張若瑤）1140224

#淨零
#綠電
#離岸風電
#台電
#低碳
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

19
更多編輯台推薦新聞：