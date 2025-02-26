友達3月校園徵才 因併購德商鎖定具外語及跨國意願

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（中央社記者潘智義台北26日電）面板廠友達今天宣布攜手達擎等集團企業，於2025年持續延攬具備前瞻顯示技術、車用解決方案、垂直場域應用專業人才；並因應併購德商BHTC，將瞄準精通外語、具國際移動意願人才。

友達光電指出，2025校園徵才計畫3月正式展開，符合預聘資格的學生有機會獲得簽約金，並在4月底前獲得預聘書，還享有早鳥獎金。在校學生也可申請「A+種子暑期實習」或「A Pro學期實習」，透過專案式訓練應用所學，提前體驗職場環境，深化專業技能。

友達力推智慧移動，強調在車用中控顯示面板全球市占領先，藉移動領域經驗發揮綜效，開發出創新智慧座艙解決方案；自2024年併購德商BHTC，全球據點達14國26城市，為支持友達於全球據點對接國際車廠，將瞄準精通外語、具國際移動意願的電子電機及軟韌體人才，接觸國際趨勢與創新技術，打造全球領先的智慧移動解決方案。

顯示科技部分，友達表示，深耕微型發光二極體（Micro LED）等前瞻顯示技術，開發高值化及差異化產品應用，並透過綠色技術研發，提升產品競爭力，期招募具備顯示技術研發熱忱人才，共同推進前瞻顯示技術發展。

垂直場域方面，友達子公司達擎專注於透過系統及解決方案，拓展顯示技術於垂直場域應用，包含智慧零售、智慧醫療以及教育暨企業；透過加值化解決方案，將先進顯示技術與智慧數位解決方案整合於生活應用，期待具備跨域背景、市場洞察及靈活協作力的軟硬整合人才加入。

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友達光電說明，積極推動雙軸轉型，以顯示科技、智慧移動、垂直場域3大永續營運支柱，持續提升創新顯示技術價值，延伸布局多元場域應用解決方案，同時在各環節落實ESG（環境保護、社會責任、公司治理）作為，貫徹永續經營願景。

友達指出，聚焦前瞻顯示技術（Advanced Display Technology）、車用解決方案（Car and Mobility Solution）、垂直場域應用（Expertise of Vertical Solution）ACE人才，正呼應3大營運支柱顯示科技、智慧移動、垂直場域。（編輯：張均懋）1140226