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正德新添運力 看好重建商機推升散裝船運價

2025/2/26 17:57
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（中央社記者江明晏台北26日電）正德今天宣布，集團3艘二手8.13萬噸Kamsarmax型散裝貨輪已全數交船，將增添運力，由於俄烏可望停戰，未來戰後龐大重建商機將提振原物料需求，帶動散裝船市況，進一步推升船舶租金價格走揚。

正德今天公告，集團完成1艘二手8.13萬噸Kamsarmax型散裝貨輪接船，將增添營運成長動能，並已與租家議妥2年租約。

正德先前在2024年11月公告在大陸廣州船舶交易所標得3艘載重噸各為8.13萬公噸的二手Kamsarmax型散裝貨輪，已於去年12月交付首艘、2025年2月10日交第2艘，今天交付第3艘Mandarin Penghu，全數交船完成。

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截至目前為止，正德船隊達到21艘，透過計畫性建造環保節能船隊，以及持續處分老舊或非節能船舶，汰舊換新，目前新造船訂單為3艘。

展望航運產業，正德表示，1月因為農曆春節淡季，散裝各型船舶運價持續走低，加上美國新政府上任後，祭出關稅政策使不確定性增加，北美穀物運輸因中國需求疲弱影響，但2月在美國總統川普調停下，俄烏可望停戰，未來俄烏戰後龐大的重建商機有望提振原物料需求，挹注散裝船市況，進一步推升船舶租金價格走揚。（編輯：張均懋）1140226

#正德
#散裝
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