上洋2024年每股賺11.71元 配發股息8元

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（中央社記者潘智義台北27日電）空調及商用洗衣代理廠上洋產業今天公布，2024年空調產品熱銷，商用洗衣事業穩定成長，全年合併營收新台幣35億元，年增28%，稅後淨利3.04億元，年增29%，每股盈餘11.71元。

上洋說明，2024年合併營收創歷史新高，稅後淨利刷新歷年次高紀錄，並連續4年賺逾一個股本。

上洋董事會通過將配發現金股利每股8元，配發率達68%；以今天收盤價格140.5元計算，現金殖利率達5.7%。

上洋表示，近年積極引進多樣化三菱重工空調產品，並強化全通路銷售及服務布建，力助品牌觸及延伸，帶動空調產品全年熱銷，加上商用洗衣事業群穩定發展，新事業品牌成長優於預期，推升2024年全年合併營收年增28%。

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上洋指出，與原廠夥伴三菱重工維持良好且穩定關係，近年除家用與商用冷暖空調外，積極引進離心式冰水機、熱泵熱水器等應用場域更大型的商品，2024年在產品線齊備、通路建置完善的基礎上，進一步強化品牌經營策略。

在商用洗衣事業方面，上洋說明，2024年自有品牌店數正式突破200間，將持續與日本AQUA、美國原廠合作，以高品質商用洗衣設備於海內外尋找新的機會點，並加速布局海外市場。（編輯：林家嫻）1140227