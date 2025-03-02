財管2.0元月經營績效出爐 第一銀連續4月穩坐冠軍

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（中央社記者羅元駿台北2日電）金融業耕耘資產管理市場。據金管會統計至今年1月底止，第一銀行的管理資產規模（AUM）衝至新台幣2347億元、連續4個月穩坐銀行類別冠軍；券商排名則由永豐金證以1472億元、排名第1。

金管會2020年8月推出「媲美星港」財管2.0方案，開放銀行申請辦理資產超過億元高資產客戶業務，截至今年1月底止，共13家銀行獲准開辦財管2.0業務。

金管會銀行局主秘王允中指出，目前就最新核准的渣打銀行（台灣）尚未開辦業務，合計其他12家高資產客戶數達1萬2173人，AUM合計1兆4446億元。

金管會補充，截至今年1月底，銀行AUM資產組合配置為存款占45.9%、基金為15.5%、債券13.8%、保險11.4%和境外結構型商品6.6%。

檢視個別銀行業績，第一銀高資產客戶AUM衝至2347億元、坐穩冠軍，高資產客戶數為2153人；中信銀高資產客戶AUM為2254億元、緊追在後，但高資產客戶數2249人，仍為各銀行之冠；第3為兆豐銀，高資產客戶AUM達2124億元，高資產客戶數共1764人。

金管會證期局也同步公布，截至今年1月底止，共有8家獲准開辦高資產業務的券商，自開辦業務起累計交易金額達2778億元，年增81%，累計客戶數合計達1175人，年增38%。

金管會證期局主秘尚光琪指出，證券商以複委託、財富管理及自營等辦理財管2.0。其中，複委託累計交易金額達2422億元，占比87%，因隨全球股市走揚，帶動高資產客戶複委託交易量走高。

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至於財管及自營累計交易金額分別達116億元及240億元，占比各為4%和9%。

觀察個別券商高資產業務累計交易金額，永豐金證以1472億元穩坐冠軍，其次為國泰證的669億元，第3為兆豐證的321億元。若以累計客戶數排序，永豐金證亦以473人奪冠，其次為國泰證的206人，兆豐證202人緊跟在後。（編輯：潘羿菁）1140302