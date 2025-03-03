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達方去年每股賺2.22元創7年新低 看今年谷底反彈

2025/3/3 16:25
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（中央社記者曾仁凱台北3日電）受電動自行車市場庫存調整影響，達方今天公布2024年歸屬母公司淨利新台幣6.19億元，比2023年大幅縮水62.5%，每股純益2.22元，創下近7年獲利新低。達方總經理蔡耀坤展望2025年審慎樂觀，預期今年是谷底反彈的1年。

此外，達方今天董事會決議每股擬配發現金股利2元，股利配發率9成。

達方今天舉行線上法說會，蔡耀坤表示，達方去年營運衰退，全年營收217億元，年減15.9%，寫5年新低；不過毛利率18.4%，比2023年逆勢提升約0.6個百分點，為5年新高。

蔡耀坤說明，達方兩大產品線包括IT和綠能，IT的部分包含電腦鍵盤及周邊設備，去年表現還不錯，營收有個位數百分比的成長；綠能方面，則因電動自行車市場庫存調整，影響公司去年整體營運表現。達方的策略是持續優化產品組合，以守住毛利率為優先。

展望2025年，蔡耀坤觀察，電動自行車的下游組裝市場還在調整中，但已經看到上游零組件端庫存問題改善，預計今年下半年市場會慢慢回到正常的庫存水位，今年應該可以看到小部分反彈，期待明年大幅回升。

此外，達方去年逆風加碼，宣布併購德國專業自行車代理商GROFA，去年底已經開始納入公司合併財報，今年GROFA可望帶進額外的營收挹注，且GROFA的毛利率與達方平均水準差不多，對公司今年營收、獲利成長都有幫助。

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IT產品方面，蔡耀坤表示，因應美國總統川普祭出關稅戰，去年第4季客戶有提前一波拉貨，今年第1季市場相對觀望。

惟蔡耀坤認為，隨著AI應用擴散，已經看到AI PC在商用市場的需求逐漸發酵，由於AI PC單價較高，有助帶動背光鍵盤等高附加價值產品出貨比例提高，對公司獲利有利。（編輯：楊蘭軒）1140303

#法說會
#達方
#德國
#蔡耀坤
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