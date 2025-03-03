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去年旅宿人次略衰退 國人入住降、外籍客增
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外資賣超572億元創今年第2大 砍0050鴻海台積電

2025/3/3 19:34
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（中央社記者吳家豪台北3日電）台股今天下跌296.93點，收在22756.25點，失守半年線，外資及陸資賣超新台幣572.42億元，寫下今年單日第2大賣超金額，已連續5個交易日賣超，今天賣超首位為元大台灣50（0050）ETF，另調節多檔電子股，包括鴻海3.39萬張、仁寶2.23萬張、台積電1.97萬張、廣達9178張。

228連假期間美股弱勢表現及國際政治利空影響，台股今天補跌重挫，電子類股熄火，傳產水泥撐盤，權值股回檔，指數終場收在22756.25點，摜破半年線約22850點，下跌296.93點。

籌碼面來看，自營商今天賣超153.56億元，投信買超95.75億元，外資及陸資賣超572.42億元；三大法人合計賣超630.23億元。

觀察外資賣超前10名，多檔ETF（指數股票型基金）上榜，以元大台灣50（0050）賣超3.54萬張最多，群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）也入列，分別遭調節2.3萬張、1.41萬張。

其他上榜個股幾乎都是電子族群，包括鴻海3.39萬張、仁寶2.23萬張、台積電1.97萬張、聯電1.69萬張、友達1.4萬張、廣達9178張、南亞科8888張。外資連4個交易日賣超鴻海，累計達10.41萬張。

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華南投顧董事長儲祥生對中央社記者表示，全球總體經濟受到美國總統川普關稅政策影響，產業面則傳出台積電CoWoS先進封裝製程遭砍單，拖累台積電供應鏈及大盤今天表現。

儲祥生指出，輝達近年呈現高速成長，但中國人工智慧（AI）模型DeepSeeek問世後引起討論，還需要時間證明推論應用的市場需求。如果輝達接下來推出的GB300晶片需求更大，將有助於帶動輝達及供應鏈股價表現。（編輯：楊蘭軒）1140303

儲祥生
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