中鼎攜手日商拿下洲際LNG儲槽統包案 總價達266億

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（中央社記者何秀玲台北4日電）統包工程承攬商中鼎集團日前拿下中油多座冷凍儲槽工程案，今天宣布再獲大單。中鼎表示，得標「洲際接收站LNG儲槽興建統包工程」，為攜手日商IHI集團旗下子公司IPC共同承攬。此案為台灣第7座液化天然氣接收站，總金額換算約新台幣266億元，預計2030年下半年完工。

中鼎發出新聞稿表示，隨著政府推動能源多元化政策及淨零目標，2030年低碳燃氣發電占比預計將達到50%。為因應工業鍋爐燃氣轉供需求增加，國內天然氣消耗量將快速增長，中油啟動「高雄港洲際貨櫃二期大林石化油品儲運中心投資計畫」，其中「洲際接收站LNG（液化天然氣）儲槽興建統包工程」為重要項目之一。

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中鼎解釋，此案完工後，將可協助中油整體LNG儲存能力，確保南部供氣穩定，更可透過海陸輸氣管網，強化台灣北中南各接收站相互備援調度，增強全台能源供應的整合與優化，助力政府達成能源政策及淨零目標。

中鼎說明，為了因應全球能源轉型，中鼎具備燃氣電廠及LNG接收站統包工程能力，並投入儲能、新能源及去碳電力等業務開發，希望能構建低碳或零碳排放的乾淨能源體系。（編輯：潘羿菁）1140304