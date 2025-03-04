加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
富士山通行費漲到每人900元 今夏登山季生效
首頁 / 產經

中鼎攜手日商拿下洲際LNG儲槽統包案 總價達266億

2025/3/4 20:08（3/4 20:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中鼎集團4日宣布，得標「洲際接收站LNG儲槽興建統包工程」，攜手日商IHI集團旗下子公司IPC共同承攬，總合約金額換算約新台幣266億元，預計2030年下半年完工。（中鼎集團提供）中央社記者何秀玲傳真 114年3月4日
中鼎集團4日宣布，得標「洲際接收站LNG儲槽興建統包工程」，攜手日商IHI集團旗下子公司IPC共同承攬，總合約金額換算約新台幣266億元，預計2030年下半年完工。（中鼎集團提供）中央社記者何秀玲傳真 114年3月4日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北4日電）統包工程承攬商中鼎集團日前拿下中油多座冷凍儲槽工程案，今天宣布再獲大單。中鼎表示，得標「洲際接收站LNG儲槽興建統包工程」，為攜手日商IHI集團旗下子公司IPC共同承攬。此案為台灣第7座液化天然氣接收站，總金額換算約新台幣266億元，預計2030年下半年完工。

中鼎發出新聞稿表示，隨著政府推動能源多元化政策及淨零目標，2030年低碳燃氣發電占比預計將達到50%。為因應工業鍋爐燃氣轉供需求增加，國內天然氣消耗量將快速增長，中油啟動「高雄港洲際貨櫃二期大林石化油品儲運中心投資計畫」，其中「洲際接收站LNG（液化天然氣）儲槽興建統包工程」為重要項目之一。

google news透過 Google News追蹤中央社

中鼎解釋，此案完工後，將可協助中油整體LNG儲存能力，確保南部供氣穩定，更可透過海陸輸氣管網，強化台灣北中南各接收站相互備援調度，增強全台能源供應的整合與優化，助力政府達成能源政策及淨零目標。

中鼎說明，為了因應全球能源轉型，中鼎具備燃氣電廠及LNG接收站統包工程能力，並投入儲能、新能源及去碳電力等業務開發，希望能構建低碳或零碳排放的乾淨能源體系。（編輯：潘羿菁）1140304

中鼎
中鼎攜手西門子能源 取得國光電廠統標案
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

202
更多編輯台推薦新聞：